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23 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» разгромить «Нью-Джерси»

04:30
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:1.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Джордан Эберле, Кайл Палмьери и Мэтью Барзал. Гости ответили точным броском Андреаса Йонссона. Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 23 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 70 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 45 очками — на седьмой строчке.

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