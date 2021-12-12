«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 19 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Братт — 8 (Зигенталер), 17:01 — 0:1. Добсон — 3 (бол., Барзал, Вальстрем), 17:45 — 1:1. Хьюз — 4 (Заха), 18:25 — 1:2. Грин — 1 (Барзал, Бэйли), 28:33 — 2:2. Паризе — 1 (мен., Пажо, Мэйфилд), 36:33 — 3:2. Пажо — 4 (Вальстрем), 49:37 — 4:2.

Вратари: Сорокин (29:26 — 29:32) — Шмид (55:44 — 57:08, 57:47).

Штраф: 25 — 13.

Броски: 29 (10+7+12) — 32 (10+9+13).

Наши: — .

12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.