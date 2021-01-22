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«Айлендерс» переиграли «Нью-Джерси», Вардамов сделал 30 сэйвов

05:36
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«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в четырех встречах этого сезона. «Дэвилз» проиграли второй матч.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Российский защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов провел на льду 20 минут и отметился двумя бросками по воротам.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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