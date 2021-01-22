«Айлендерс» переиграли «Нью-Джерси», Вардамов сделал 30 сэйвов

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в четырех встречах этого сезона. «Дэвилз» проиграли второй матч.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Российский защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов провел на льду 20 минут и отметился двумя бросками по воротам.