«Айлендерс» переиграли «Нью-Джерси», Вардамов сделал 30 сэйвов
05:36
«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в четырех встречах этого сезона. «Дэвилз» проиграли второй матч.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам.
Российский защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов провел на льду 20 минут и отметился двумя бросками по воротам.
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