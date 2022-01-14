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Сегодня, 06:08

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси». Сорокин сделал 30 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

Российский голкипер «Айлендерс» отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шарангович — 8 (Суббан, Уайт), 9:43 — 0:1. Бэйли — 2 (бол., Паризе, Бовилье), 18:59 — 1:1. Пелек — 1 (Паризе, Беллоуз), 29:22 — 2:1. Бастиан — 6 (бол., Смит, Хишир), 50:25 — 2:2. Барзал — 7 (Бэйли, Мэйфилд), 55:07 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Гиллис (47:45 — 47:47, 57:43).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (14+5+6) — 32 (14+6+12).

14 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 24 10 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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19.01
14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 - : -
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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