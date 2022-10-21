Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:24

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс». Сорокин пропустил 3 гола

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Дэвилз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер проигравшей команды Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции, а «Айлендерс» — на 14-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Хьюз — 1 (Сиверсон), 21:35 — 0:1. Палат — 2 (Братт, Хишир), 28:09 — 0:2. Палат — 3 (Братт, Хишир), 55:28 — 0:3. Ли — 2 (Палмиери, Барзал), 56:44 — 1:3. Хишир — 2 (п.в.), 59:25 — 1:4.

Вратари: Сорокин (57:01) — Блэквуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (3+9+5) — 43 (13+10+20).

Наши: Романов (20.35/0/-1) — -.

21 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 16046 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
0
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

26 сэйвов Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Даллас»

Свечников оформил дубль в матче против «Эдмонтона»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 3 3 0 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Монреаль 5 3 2 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Детройт 3 2 1 5
6 Баффало 3 2 1 4
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 3 2 1 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Сиэтл 5 1 4 4
5 Анахайм 5 1 4 3
6 Эдмонтон 3 1 2 2
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 2 : 1 Б
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 5 : 3
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 6 : 2
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 2
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 6 : 1
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 3 : 2 ОТ
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 1 : 4
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 - : -
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 - : -
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 5
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 6 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости