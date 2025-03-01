«Айлендерс» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» дома обыграли «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
«Айлендерс» занимают 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 59 очками в 58 матчах.
«Нэшвилл» идет на 14-й строчке «Запада» с 49 очками в 58 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|45
|26
|96
|2
|Коламбус
|71
|38
|33
|87
|3
|Питтсбург
|71
|35
|36
|86
|4
|Айлендерс
|72
|40
|32
|85
|5
|Филадельфия
|70
|34
|36
|80
|6
|Вашингтон
|72
|35
|37
|79
|7
|Нью-Джерси
|70
|36
|34
|74
|8
|Рейнджерс
|72
|28
|44
|65
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|72
|44
|28
|96
|2
|Тампа-Бэй
|70
|44
|26
|93
|3
|Монреаль
|70
|39
|31
|88
|4
|Бостон
|72
|40
|32
|88
|5
|Оттава
|71
|38
|33
|85
|6
|Детройт
|71
|38
|33
|84
|7
|Торонто
|73
|31
|42
|75
|8
|Флорида
|70
|35
|35
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|47
|23
|104
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|97
|3
|Миннесота
|72
|40
|32
|92
|4
|Юта
|72
|37
|35
|80
|5
|Нэшвилл
|71
|34
|37
|77
|6
|Виннипег
|71
|30
|41
|72
|7
|Сент-Луис
|70
|29
|41
|69
|8
|Чикаго
|71
|27
|44
|67
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|71
|40
|31
|84
|2
|Эдмонтон
|72
|35
|37
|79
|3
|Вегас
|72
|32
|40
|78
|4
|Лос-Анджелес
|71
|28
|43
|74
|5
|Сиэтл
|70
|31
|39
|72
|6
|Сан-Хосе
|69
|32
|37
|70
|7
|Калгари
|71
|30
|41
|67
|8
|Ванкувер
|70
|21
|49
|50
Результаты / календарь
|27.03
|02:00
|Филадельфия – Чикаго
|- : -
|27.03
|02:00
|Флорида – Миннесота
|- : -
|27.03
|02:00
|Тампа-Бэй – Сиэтл
|- : -
|27.03
|02:00
|Айлендерс – Даллас
|- : -
|27.03
|02:00
|Оттава – Питтсбург
|- : -
|27.03
|02:00
|Монреаль – Коламбус
|- : -
|27.03
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|27.03
|03:00
|Нэшвилл – Нью-Джерси
|- : -
|27.03
|03:00
|Виннипег – Колорадо
|- : -
|27.03
|04:00
|Юта – Вашингтон
|- : -
|27.03
|04:00
|Калгари – Анахайм
|- : -
|27.03
|04:30
|Вегас – Эдмонтон
|- : -
|27.03
|05:00
|Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
