«Айлендерс» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» дома обыграли «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

«Айлендерс» занимают 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 59 очками в 58 матчах.

«Нэшвилл» идет на 14-й строчке «Запада» с 49 очками в 58 играх.