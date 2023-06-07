«Айлендерс» намерены сохранить Варламова

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что клуб собирается сохранить российского вратаря Семена Варламова, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Также Ламорелло сообщил, что команда рассчитывает оставить в составе защитника Скотта Мэйфилда и нападающего Пьерра Энгвалла.

Генеральный менеджер «островитян» добавил, что клуб готов предложить новый контракт нападающему Заку Паризе, но все зависит от того, захочет ли 38-летний американец продолжать карьеру.

Все четыре хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами этим летом.

Семен Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В сезоне-2022/23 35-летний россиянин принял участие в 23 матчах команды и дважды отыграл на ноль, отражая 91,3 процента бросков.