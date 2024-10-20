«Айлендерс» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Голами отметились у нью-йоркской команды Бо Хорват, Кайл Палмиери и Андер Ли. Заброшенные шайбы «Канадиенс» на счету Коула Кофилда, оформившего дубль, и Логана Мэйлу.

В серии буллитов команды исполнили по 9 бросков — 3:2.

«Айлендерс» набрали 6 очков и идут на 9-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» — на 11-м месте (5 очков).