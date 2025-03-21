Хоккей
21 марта, 05:50

Гол с передачи Сорокина принес «Айлендерс» победу над «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 38 из 41 броска по его воротам, а также поучаствовал в голевой атаке в овертайме, отметившись голевой передачей. Также он сделал результативный пас в основное время.

«Айлендерс» набрали 72 очка в 68 матчах и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 74 очка в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Дюклер — 7 (бол., Ли, Пажо), 5:37 — 1:0. Рой — 1 (Штрабл, Лайне), 11:58 — 1:1. Хольмстрем — 17 (бол., Добсон, Деанджело), 36:40 — 2:1. Хорват — 22 (Добсон, Сорокин), 42:31 — 3:1. Лайне — 17 (бол., Сузуки), 44:32 — 3:2. Галлахер — 17, 54:16 — 3:3. Хорват — 23 (Деанджело, Сорокин), 63:37 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Монтембо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (7+7+8+3) — 41 (15+10+15+1).

Наши: Цыплаков (8.54/1/-1) — -.

21 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 15218 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
