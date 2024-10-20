«Айлендерс» по буллитам обыграли «Монреаль», Варламов сделал 21 сэйв
«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. В серии буллитов команды исполнили по 9 бросков — 3:2.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.
Российский нападающий Максим Цыплаков отметился голевой передачей. В серии буллитов он не реализовал свою попытку, как и его соотечественник и одноклубник Александр Романов.
«Айлендерс» с 6 очками занимают 9-е место в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 5 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хорват — 2 (бол., Барзал, Добсон), 14:32 — 1:0. Палмиери — 2 (Добсон, Цыплаков), 16:58 — 2:0. Кофилд — 5 (бол., Мэтисон, Слафковски), 19:56 — 2:1. Мэйлу — 1 (Эванс, Андерсон), 20:59 — 2:2. Ли — 2 (Пажо, Пелек), 55:24 — 3:2. Кофилд — 6 (Слафковски, Сузуки), 57:50 — 3:3.
Победный буллит: Добсон.
Вратари: Варламов — Примо.
Штраф: 2 — 12.
Броски: 36 (7+12+14+3) — 24 (11+7+3+3).
Наши: Романов (21.12/1/+2), Цыплаков (17.41/1/-1) — -.
20 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
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|4
|3
|9
|2
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|3
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
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|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|2
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|3
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|5
|Юта
|5
|3
|2
|7
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|0 : 3
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 3 Б
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|1 : 3
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6 ОТ
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 4
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -