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Сегодня, 04:43

«Айлендерс» переиграли «Монреаль». Сорокин сделал 17 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для команды из Нью-Йорка это была последняя игра в регулярке.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 93 очка и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке — 68 очков.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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НХЛ, 13 апреля: «Айлендерс» — «Монреаль», «Сент-Луис» — «Даллас»

Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 49 31 105
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 81 23 58 58
Результаты / календарь
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13.04 02:00
Айлендерс – Монреаль
 - : -
13.04 02:30
Сент-Луис – Даллас
 - : -
13.04 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 152
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 125
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 111
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 49 1.89
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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