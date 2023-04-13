«Айлендерс» переиграли «Монреаль». Сорокин сделал 17 сэйвов

«Айлендерс» победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для команды из Нью-Йорка это была последняя игра в регулярке.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 93 очка и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке — 68 очков.