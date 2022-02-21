«Монреаль» по буллитам обыграл «Айлендерс»
«Монреаль» победил «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев отличились Кайл Палмиери и Брок Нельсон, у гостей — Джефф Питри и Джош Андерсон. Победный буллит в активе Рема Питлика.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков. У гостей российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями, но завершил игру с показателем «+1».
«Монреаль» набрал 27 очков и занимает последнее, 16-е место на Востоке. У «Айлендерс» 43 очка и 11-е место
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Питри — 3 (Кулак, Пелинг), 9:01 — 0:1. Палмиери — 4 (бол., Паризе, Бэйли), 21:29 — 1:1. Андерсон — 10 (Сузуки, Кофилд), 38:49 — 1:2. Нельсон — 17 (Беллоуз, Ахо), 57:03 — 2:2.
Победный буллит: Р. Питлик.
Вратари: Сорокин — Хэммонд.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (10+12+9+1) — 27 (13+5+6+3).
Наши: — — Романов (22.01/2/+1).
20 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|34
|15
|72
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|60
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|48
|18
|30
|41
|7
|Баффало
|50
|16
|34
|40
|8
|Монреаль
|50
|10
|40
|27
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|3
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|49
|22
|27
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|49
|12
|37
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|48
|29
|19
|64
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|49
|28
|21
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
|21.02
|01:00
|
Оттава – Рейнджерс
|- : -
|21.02
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|21.02
|03:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|21.02
|04:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|21.02
|04:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|21.02
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
|21.02
|23:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|21.02
|23:59
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|69
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|38
|2.06