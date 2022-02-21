«Монреаль» по буллитам обыграл «Айлендерс»

«Монреаль» победил «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев отличились Кайл Палмиери и Брок Нельсон, у гостей — Джефф Питри и Джош Андерсон. Победный буллит в активе Рема Питлика.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков. У гостей российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями, но завершил игру с показателем «+1».

«Монреаль» набрал 27 очков и занимает последнее, 16-е место на Востоке. У «Айлендерс» 43 очка и 11-е место

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Питри — 3 (Кулак, Пелинг), 9:01 — 0:1. Палмиери — 4 (бол., Паризе, Бэйли), 21:29 — 1:1. Андерсон — 10 (Сузуки, Кофилд), 38:49 — 1:2. Нельсон — 17 (Беллоуз, Ахо), 57:03 — 2:2.

Победный буллит: Р. Питлик.

Вратари: Сорокин — Хэммонд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (10+12+9+1) — 27 (13+5+6+3).

Наши: — — Романов (22.01/2/+1).

20 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.