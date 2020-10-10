«Айлендерс» могут обменять Варламова

«Айлендерс» могут рассмотреть вариант обмена голкипера Семена Варламова. Тогда клуб переподпишет контракт с Томасом Грайссом, партнером которого станет Илья Сорокин, сообщает в Twitter журналист Newsday Эндрю Гросс.

Варламов в минувшем сезоне провел 45 матчей, отражая в среднем 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,62. В его активе также 20 игр в плей-офф, в которых он отбил 92,1 процента бросков при надежности 2,14. Срок соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2022/23.