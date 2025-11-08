«Айлендерс» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Уайлд» забили Кирилл Капризов, Данила Юров, Винс Хиностроза, Брок Фэйбер и Марко Росси. У «островитян» отличились Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо.

«Миннесота» набрала 15 очков в 16 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 15-й строчке в Восточной конференции — 14 очков в 14 играх.

