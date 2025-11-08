«Айлендерс» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У «Уайлд» забили Кирилл Капризов, Данила Юров, Винс Хиностроза, Брок Фэйбер и Марко Росси. У «островитян» отличились Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо.
«Миннесота» набрала 15 очков в 16 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 15-й строчке в Восточной конференции — 14 очков в 14 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|10
|4
|20
|2
|Питтсбург
|15
|9
|6
|20
|3
|Каролина
|13
|9
|4
|18
|4
|Филадельфия
|14
|8
|6
|17
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|14
|7
|7
|15
|7
|Коламбус
|13
|7
|6
|14
|8
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|2
|Детройт
|15
|9
|6
|18
|3
|Бостон
|16
|9
|7
|18
|4
|Торонто
|14
|8
|6
|17
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|16
|6
|Флорида
|14
|7
|7
|15
|7
|Оттава
|14
|6
|8
|15
|8
|Баффало
|14
|5
|9
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|14
|8
|6
|21
|2
|Виннипег
|13
|9
|4
|18
|3
|Юта
|14
|9
|5
|18
|4
|Даллас
|14
|7
|7
|17
|5
|Чикаго
|15
|7
|8
|17
|6
|Миннесота
|16
|6
|10
|15
|7
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|14
|8
|Сент-Луис
|15
|5
|10
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|13
|9
|4
|19
|2
|Вегас
|13
|7
|6
|17
|3
|Сиэтл
|13
|6
|7
|16
|4
|Эдмонтон
|15
|6
|9
|16
|5
|Лос-Анджелес
|15
|6
|9
|16
|6
|Ванкувер
|15
|7
|8
|14
|7
|Сан-Хосе
|14
|5
|9
|13
|8
|Калгари
|16
|4
|12
|10
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
|8.11
|03:00
|Айлендерс – Миннесота
|2 : 5
|8.11
|03:00
|Детройт – Рейнджерс
|1 : 4
|8.11
|05:00
|Калгари – Чикаго
|0 : 4
|8.11
|06:00
|Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|8.11
|20:30
|Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|8.11
|21:00
|Филадельфия – Оттава
|- : -
|8.11
|23:30
|Нэшвилл – Даллас
|- : -
