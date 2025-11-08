Хоккей
Сегодня, 06:42

«Айлендерс» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Уайлд» забили Кирилл Капризов, Данила Юров, Винс Хиностроза, Брок Фэйбер и Марко Росси. У «островитян» отличились Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо.

«Миннесота» набрала 15 очков в 16 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 15-й строчке в Восточной конференции — 14 очков в 14 играх.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ремпал в «Салавате» / уволят ли Ларионова / победная серия «Ак Барса»
Ремпал в «Салавате» / уволят ли Ларионова / победная серия «Ак Барса»
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Нападающего «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой матча с «Детройтом»

«Детройт» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 14 10 4 20
2 Питтсбург 15 9 6 20
3 Каролина 13 9 4 18
4 Филадельфия 14 8 6 17
5 Рейнджерс 15 7 8 16
6 Вашингтон 14 7 7 15
7 Коламбус 13 7 6 14
8 Айлендерс 14 6 8 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 14 9 5 20
2 Детройт 15 9 6 18
3 Бостон 16 9 7 18
4 Торонто 14 8 6 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 16
6 Флорида 14 7 7 15
7 Оттава 14 6 8 15
8 Баффало 14 5 9 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 14 8 6 21
2 Виннипег 13 9 4 18
3 Юта 14 9 5 18
4 Даллас 14 7 7 17
5 Чикаго 15 7 8 17
6 Миннесота 16 6 10 15
7 Нэшвилл 16 5 11 14
8 Сент-Луис 15 5 10 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 13 9 4 19
2 Вегас 13 7 6 17
3 Сиэтл 13 6 7 16
4 Эдмонтон 15 6 9 16
5 Лос-Анджелес 15 6 9 16
6 Ванкувер 15 7 8 14
7 Сан-Хосе 14 5 9 13
8 Калгари 16 4 12 10
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 03:00 Айлендерс – Миннесота 2 : 5
8.11 03:00 Детройт – Рейнджерс 1 : 4
8.11 05:00 Калгари – Чикаго 0 : 4
8.11 06:00 Сан-Хосе – Виннипег - : -
8.11 20:30 Нью-Джерси – Питтсбург - : -
8.11 21:00 Филадельфия – Оттава - : -
8.11 23:30 Нэшвилл – Даллас - : -
Все результаты / календарь

