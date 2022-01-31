«Миннесота» победила «Айлендерс» благодаря шайбе Капризова

«Миннесота» победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе «Миннесоты» отличились Брэндон Духайм, Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Кирилл Капризов, который также отдал результативную передачу. У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон, Росс Джонстон и Оливер Вальстрем.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21.

«Миннесота» набрала 57 очков и занимает третье место в Западной конференции. У «Айлендерс» 36 очков и 11-я позиция в Восточной конференции.

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«Айлендерс» — «Миннесота» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Духайм — 5 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:36 — 0:1. Эрикссон Эк — 13 (бол., Капризов, Болди), 4:39 — 0:2. Нельсон — 14 (Сало, Пелек), 13:56 — 1:2. Болди — 4 (Раск, Фиала), 22:39 — 1:3. Джонстон — 1, 24:03 — 2:3. Капризов — 18 (Дамба, Бродин), 51:27 — 2:4. Вальстрем — 9 (бол.), 56:00 — 3:4.

Вратари: Сорокин (57:13) — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (11+14+18) — 21 (10+6+5).

Наши: — - Капризов (17.20/2/+1), Куликов (12.58/0/-2).

31 января. Нью-Йорк. UBS Arena.