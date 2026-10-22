«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Айлендерс» и «Лос-Анджелес» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27 в ночь с 22 на 23 октября. Игра пройдет на арене «Ю-Би-Эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 2.30 мск. По местному времени встреча состоится 22 октября в 19.30.

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 02:30. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Лос-Анджелес

Следить за ключевыми событиями матча «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Видеотрансляция будет в тематических сообществах «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео». В США матч будет доступен на ESPN+, Hulu и Disney+ с учетом условий подписки и территориальных ограничений.

Перед этой встречей обе команды играли 20 октября по местному времени. «Айлендерс» дома победили «Анахайм» (3:2), а «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вашингтон» (5:2).