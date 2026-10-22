«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию
«Айлендерс» и «Лос-Анджелес» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27 в ночь с 22 на 23 октября. Игра пройдет на арене «Ю-Би-Эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 2.30 мск. По местному времени встреча состоится 22 октября в 19.30.
Следить за ключевыми событиями матча «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Видеотрансляция будет в тематических сообществах «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео». В США матч будет доступен на ESPN+, Hulu и Disney+ с учетом условий подписки и территориальных ограничений.
Перед этой встречей обе команды играли 20 октября по местному времени. «Айлендерс» дома победили «Анахайм» (3:2), а «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вашингтон» (5:2).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|10
|7
|3
|14
|4
|Флорида
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|22.10
|02:30
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|22.10
|02:30
|Баффало – Филадельфия
|1 : 3