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Айлендерс — Лос-Анджелес: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 23 октября 2026

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин («Лос-Анджелес»).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» и «Лос-Анджелес» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27 в ночь с 22 на 23 октября. Игра пройдет на арене «Ю-Би-Эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 2.30 мск. По местному времени встреча состоится 22 октября в 19.30.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 02:30. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Лос-Анджелес

Следить за ключевыми событиями матча «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Видеотрансляция будет в тематических сообществах «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео». В США матч будет доступен на ESPN+, Hulu и Disney+ с учетом условий подписки и территориальных ограничений.

Перед этой встречей обе команды играли 20 октября по местному времени. «Айлендерс» дома победили «Анахайм» (3:2), а «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вашингтон» (5:2).

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НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Филадельфия 12 3 9 9
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 10 7 3 14
4 Флорида 10 5 5 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Монреаль 9 4 5 10
7 Баффало 10 4 6 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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