«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Майки Андерсон.

Автором единственного гола нью-йоркской команды стал Андерс Ли.

«Лос-Анджелес» с 37 очками занимает 4-е место в Западной конференции, «Айлендерс» набрали 29 очков и идут 10-ми на «Востоке».