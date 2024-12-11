«Лос-Анджелес» победил «Айлендерс», Сорокин сделал 27 сэйвов

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Майки Андерсон, забивший в пустые ворота.

Единственную шайбу нью-йоркской команды забросил Андерс Ли. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 из 29 бросков соперников.

«Лос-Анджелес» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 29 оками за 30 встреч идут 10-ми на «Востоке».