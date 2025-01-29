«Айлендерс» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду одержали победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе нью-йоркской команды дублем отметился Симон Хольмстрем, еще по голу забили Андерс Ли, Бо Хорват и Александр Романов.

За «Эвеланш» шайбы забросили Арттури Лехконен и Джек Друри.

«Айлендерс» набрали 51 очко и занимают 14-е место в Восточной конференции, «Колорадо» расположился на 6-й строчке «Запада» с 62 баллами.