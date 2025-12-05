«Айлендерс» обыграли «Колорадо», Сорокин сделал 35 сейвов

«Айлендерс» выиграли у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забил один гол. У 30-летнего россиянина теперь 13 (6+7) очков в 19 играх этого сезона.

Также у гостей шайбы забросили Мартин Нечас и Арттури Лехконен. У «островитян» отличились Кайл Маклин, Андерс Ли, Бо Хорват, Адам Пелек, Мэтью Барзал и Кейси Сизикас.

Российский голкипер нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 33 очка в 28 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Колорадо» лидирует в Западной конференции — 44 очка в 27 играх.