«Айлендерс» обыграли «Колорадо», Романов забросил шайбу
«Айлендерс» выиграли у «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У хозяев дубль оформил Симон Хольмстрем, еще по шайбу забросили Андерс Ли, Бо Хорват и Александр Романов. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков соперников.
В нынешнем сезоне 25-летний Романов набрал 13 (2+11) очков за 35 игр.
Авторами голов «Эвеланш» стали Арттури Лехконен и Джек Друри.
«Айлендерс» набрали 51 очко в 49 матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции, «Колорадо» идет 6-м на «Западе» с 62 баллами в 50 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Голы: Ли — 22 (Нельсон, Деанджело), 24:11 — 1:0. Лехконен — 21 (Маккиннон, Нечас), 33:00 — 1:1. Хольмстрем — 11 (Пажо), 41:54 — 2:1. Хорват — 18 (Ли, Перунович), 51:23 — 3:1. Друри — 5 (Нечас, Мэнсон), 54:55 — 3:2. Романов — 2 (Хольмстрем, Сизикас), 57:31 — 4:2. Хольмстрем — 12 (п.в., Пажо), 58:50 — 5:2.
Вратари: Сорокин — Блэквуд (57:41 — 58:50).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 28 (11+7+10) — 32 (14+12+6).
Наши: Романов (25.12/5/+1), Цыплаков (10.29/1/0) — -.
29 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 15735 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -