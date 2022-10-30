«Айлендерс» победили «Колорадо», отыгравшись с 0:3. У Варламова 33 сейва

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Колорадо» со счетом 5:4.

При этом «Эвеланш» до 30-й минуты вели со счетом 3:0 благодаря дублю Эвана Родригеса и голу Микко Рантанена, четвертую шайбу забросил Алекс Ньюхук, вратарь Александр Георгиев отразил 39 бросков.

У «островитян» шайбы забросили Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мэйфилд, Энтони Бовилье и Брок Нельсон, защитник Александр Романов записал на свой счет результативную передачу, вратарь Семен Варламов сделал 33 сейва.

После этого матча «Айлендерс» с 10 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 9 очками — на восьмой строчке Запада.