«Айлендерс» проиграли «Колорадо». Варламов сделал 44 сэйва

44 сэйва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский голкипер Илья Варламов отразил 44 из 49 бросков по своим воротам.

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Колорадо» — 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)

Голы: Ли — 15 (бол., Добсон, Бовилье), 8:59 — 1:0. Макар — 19 (бол., Кадри, Маккиннон), 14:18 — 1:1. Маккиннон — 18 (Ландескуг, Макар), 44:06 — 1:2. Комфер — 12 (Ньюхук, О`Коннор), 46:34 — 1:3. Макар — 20 (Маккиннон, Бураковски), 47:41 — 1:4. Тэйвз — 12 (Ландескуг, Кадри), 48:27 — 1:5. Ли — 16 (бол., Добсон, Пажо), 51:58 — 2:5. Сизикас — 7 (Палмиери, Пулок), 53:28 — 3:5. Нельсон — 21 (Ли), 59:33 — 4:5.

Вратари: Варламов (57:03) — Францоуз.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (7+11+18) — 49 (20+15+14).

Наши: — - Ничушкин (16.16/1/0).

8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16378 зрителей.