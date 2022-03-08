«Айлендерс» проиграли «Колорадо». Варламов сделал 44 сэйва
«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Российский голкипер Илья Варламов отразил 44 из 49 бросков по своим воротам.
«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Колорадо» — 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)
Голы: Ли — 15 (бол., Добсон, Бовилье), 8:59 — 1:0. Макар — 19 (бол., Кадри, Маккиннон), 14:18 — 1:1. Маккиннон — 18 (Ландескуг, Макар), 44:06 — 1:2. Комфер — 12 (Ньюхук, О`Коннор), 46:34 — 1:3. Макар — 20 (Маккиннон, Бураковски), 47:41 — 1:4. Тэйвз — 12 (Ландескуг, Кадри), 48:27 — 1:5. Ли — 16 (бол., Добсон, Пажо), 51:58 — 2:5. Сизикас — 7 (Палмиери, Пулок), 53:28 — 3:5. Нельсон — 21 (Ли), 59:33 — 4:5.
Вратари: Варламов (57:03) — Францоуз.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (7+11+18) — 49 (20+15+14).
Наши: — - Ничушкин (16.16/1/0).
8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16378 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|38
|18
|81
|2
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|3
|Торонто
|56
|36
|20
|76
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|7
|Оттава
|55
|19
|36
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|57
|41
|16
|87
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|57
|32
|25
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Анахайм
|58
|27
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
|8.03
|03:00
|
Баффало – Флорида
|1 : 6
|8.03
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 ОТ
|8.03
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 5
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|4 : 5
|8.03
|05:30
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11