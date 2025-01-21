«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 19 января в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в этой встрече отразил 24 броска из 25.