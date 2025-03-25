Хоккей
25 марта, 07:20

«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Айлендерс» — 4:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Адам Фантилли, который также реализовал победный буллит, Бун Дженнер и Кирилл Марченко, Иван Проворов сделал результативную передачу. У «островитян» шайбы забросили Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 27 бросков из 30.

