«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Айлендерс» — 4:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Адам Фантилли, который также реализовал победный буллит, Бун Дженнер и Кирилл Марченко, Иван Проворов сделал результативную передачу. У «островитян» шайбы забросили Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 27 бросков из 30.