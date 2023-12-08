«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» обыграл «Коламбус» в мачте регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 29 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 21 очко.

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