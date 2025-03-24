«Айлендерс» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 25 марта. Матч на льду «Ю-би-эс Арены» в Нью-Йорке начнется в 2.30 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Айлендерс» — «Коламбус» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» набрали 73 очка в 69 матчах и перед игровым днем занимают 10-е место на «Востоке», предыдущим соперником клуба из Нью-Йорка был «Калгари» (3:4 ОТ). У «Коламбуса» — 71 очко в 69 играх и 11-е место в конференции, в субботу «Блю Джекетс» проиграли «Питтсбургу» (3:6).