«Айлендерс» победили «Коламбус», Хорват забил единственный гол на 2-й минуте, Сорокин отразил все 24 броска

«Айлендерс» победили «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил нападающий хозяев Бо Хорват. На 53-й минуте еще один гол Хорвата не засчитали (челлендж тренера).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 26 бросков в створ. Его признали первой звездой матча.

У «Коламбуса» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (85 очков после 70 игр). «Айлендерс» (85 очков после 71 встречи) располагаются на восьмом месте.

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