«Коламбус» по буллитам победил «Айлендерс», Марченко забил гол
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Айлендерс» со счетом 4:3.
В составе «Блю Джэкетс» отличились Адам Фантилли, который также реализовал победный буллит, Бун Дженнер и Кирилл Марченко, Иван Проворов сделал результативную передачу. У «островитян» шайбы забросили Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 27 бросков из 30.
После этого матча «Коламбус» с 73 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 74 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Энгвалль — 6 (Боквист, Деанджело), 13:16 — 1:0. Палмиери — 22 (Хорват, Пулок), 18:41 — 2:0. Фантилли — 23 (Фаббро, Мерзликинс), 25:31 — 2:1. Дженнер — 2 (мен., Монахэн), 37:13 — 2:2. Ли — 26 (Райлли, Боквист), 39:12 — 3:2. Марченко — 26 (Проворов, Монахэн), 52:56 — 3:3.
Победный буллит: Фантилли.
Вратари: Сорокин — Мерзликинс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (17+10+4+2) — 31 (6+5+17+3).
Наши: Романов (23.28/3/0), Цыплаков (11.43/1/0) — Воронков (16.46/1/0), Марченко (21.22/5/0), Проворов (21.27/2/0).
25 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
