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Сегодня, 06:01

«Айлендерс» победили «Коламбус», Сорокин отразил 24 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Бо Хорват, еще одну шайбу забросил Симон Хольмстрем, вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 25. У «Блю Джэкетс» шайбу с передач Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова забросил Кент Джонсон.

После этого матча «Айлендерс» с 45 очками занимают предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком — на девятой строчке.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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Сиэтл – Баффало
 6 : 4
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 5 Б
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 3 : 1
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 - : -
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 - : -
21.01 06:30
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