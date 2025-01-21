«Айлендерс» победили «Коламбус», Сорокин отразил 24 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Бо Хорват, еще одну шайбу забросил Симон Хольмстрем, вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 25. У «Блю Джэкетс» шайбу с передач Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова забросил Кент Джонсон.

После этого матча «Айлендерс» с 45 очками занимают предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком — на девятой строчке.