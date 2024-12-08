«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду одержали победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У хозяев шайбы забросили Максим Цыплаков, Жан-Габриэль Пажо, Оливер Уальстрем и Бо Хорват,

Авторами голов «Харрикейнз» стали оформивший дубль Андрей Свечников и Йеспери Котканиеми.

«Айлендерс» набрали 27 очков и располагаются на 11-й строчке Восточной конференции, «Каролина» идет 4-й с 35 очками.