«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на выезде обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Николай Элерс и Марк Янковски. Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился голевой передачей. У хозяев отличился голом Бо Хорват.

«Каролина» набрала 113 очков в 82 матчах заняли первое место в Восточной конференции. «Айлендерс» финишировали на 12-й строчке и не вышли в плей-офф.