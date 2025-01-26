«Айлендерс» в овертайме победили «Каролину», Романов забил гол

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победили «Каролину» со счетом 3:2.

В составе «островитян» отличились Александр Романов, набравший 2 (1+1) очка, Андерс Ли и Брок Нельсон. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джек Рославик и Себастьян Ахо.

После этого матча «Айлендерс» с 49 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Каролина» с 64 очками — на второй строчке.