«Каролина» с Кочетковым на воротах победила «Айлендерс» с Варламовым

«Каролина» в гостях победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Ворота «Островитян» защищал российский голкипер Семен Варламов. Две последние шайбы влетели в ворота, когда россиянин был заменен на шестого полевого игрока.

У «Каролины» по ходу матча место в воротах занял Петр Кочетков, который заменил травмированного Антти Раанту.

Россиянин дебютировал в НХЛ накануне, но уже одержал вторую победу подряд.

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«Айлендерс» — «Каролина» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы: Степан — 9, 2:25 — 0:1. Джарвис — 17 (бол., Свечников, Ахо), 8:09 — 0:2. Джонстон — 2 (Мартин, Сизикас), 18:25 — 1:2. Пулок — 4 (бол., Бэйли, Беллоуз), 35:27 — 2:2. Доми — 11 (Терявяйнен, Мартинук), 45:40 — 2:3. Фаст — 14 (п.в., Стаал), 57:53 — 2:4. Б. Смит — 4 (п.в.), 58:50 — 2:5.

Вратари: Варламов — Раанта (Кочетков, 32:57).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (12+9+5) — 34 (10+9+15).

Наши: — - Свечников (13.47/2/+1).

24 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.