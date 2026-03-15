«Айлендерс» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли дома «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев два гола забил Симон Хольмстрем. У гостей отличились Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн, которому ассистировал российский защитник Ян Кузнецов.

«Айлендерс» набрал 81 очко и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» (59 очков) располагается на 15-м месте в Западной конференции.

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