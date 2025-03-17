«Айлендерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Флориду» — 4:2.

В составе «островитян» отличились Марк Гаткомб, Максим Цыплаков, Ноа Добсон и Симон Хольмстрем, вратарь Илья Сорокин отразил 17 бросков из 19. У «Пантерз» голы забили Сэм Райнхарт и Александр Барков, Сергей Бобровский остался в запасе.