«Айлендерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» проиграла «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

У гостей забили Сандис Вильманис, Сэм Беннетт (дубль) и Сэм Райнхарт. У хозяев отличились Мэттью Шефер (дубль), Карсон Соуси, Бо Хорват и Андерс Ли.

«Айлендерс» в 61 матче набрали 75 очков и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. «Флорида» (63 очка после 60 игр) располагается на 13-м месте.

В следующем матче «Флорида» 4 марта сыграет на выезде с «Нью-Джерси», «Айлендерс» 5 марта встретится в гостях с «Анахаймом».

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