«Айлендерс» победили «Флориду» в матче с девятью голами

«Айлендерс» победили «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэттью Шефер (дубль), Карсон Соуси, Бо Хорват и Андерс Ли, у гостей — Сандис Вильманис, Сэм Беннетт (дубль) и Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал голевую передачу и отразил 21 бросок в створ из 26.

«Айлендерс» одержали пятую победу подряд. Они занимают шестое место в таблице Восточной конференции (75 очков после 61 матча). «Флорида» (63 очка после 60 встреч) идет на 14-м месте.

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