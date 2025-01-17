«Айлендерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Айлендерс» — 5:3.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал голевую передачу. 20-летний россиянин достиг отметки в 32 (13+19) очка в 44 играх этого сезона. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 19 из 23 бросков по воротам.