«Айлендерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» выиграли у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

На 15-й минуте игры Тайсон Форстер вывел «Флайерз» вперед. Затем забивали только игроки островитян — отличились Энтони Дюклер, Бо Хорват и Брок Нельсон.

«Айлендерс» с 47 очками в 47 матчах занимают 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке — 50 очков в 50 играх.

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