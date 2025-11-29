«Айлендерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Встреча прошла на «ЮБС Арене» в Нью-Йорке.

У гостей шайбы забросили Тайсон Форстер, Шон Кутюрье и Тревор Зеграс, также результативной передачой отметился российский нападающий Матвей Мичков.

У хозяев голы на счету Эмиля Хейнемана, Мэттью Шефера и Андерса Ли, асссистом отметился российский форвард Максим Шабанов.

Победный буллит в послематчевой серии реализовал Трэвис Конекны.

«Флайерз» набрали 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда из Нью-Йорка с таким же количеством очков — на восьмой строчке «Востока».