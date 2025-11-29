«Филадельфия» по буллитам обыграла «Айлендерс», Мичков и Шабанов сделали голевые передачи

«Филадельфия» на выезде переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «островитян» Максим Шабанов сделал голевую передачу, как и российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

У хозяев забили Эмиль Хейнеман, Мэттью Шефер и Андерс Ли, а у гостей — Тайсон Форстер, Шон Кутюрье и Тревор Зеграс.

«Филадельфия» набрала 29 очков в 23 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 7-й строчке — 29 очков в 25 играх.