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Сегодня, 06:08

«Айлендерс» переиграли «Филадельфию», Сорокин сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» на своем льду обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Островитяне одержали третью победу подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал голевую передачу. Теперь у него 10 (0+10) очков в этом сезоне.

Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 47 очков в 47 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке — 50 очков в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Форстер — 13 (Конекны, Джонсон), 14:14 — 0:1. Дюклер — 4 (Нельсон, Палмиери), 17:08 — 1:1. Хорват — 17 (Барзал, Романов), 18:03 — 2:1. Нельсон — 14 (Палмиери, Пелек), 33:56 — 3:1.

Вратари: Сорокин — Федотов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+13+8) — 30 (7+7+16).

Наши: Романов (23.41/0/+1) — Мичков (15.42/2/0).

25 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Александр Романов
Иван Федотов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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Айлендерс – Филадельфия
 3 : 1
25.01 03:30
Даллас – Вегас
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Виннипег – Юта
 - : -
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Чикаго – Тампа-Бэй
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