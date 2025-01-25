«Айлендерс» переиграли «Филадельфию», Сорокин сделал 29 сэйвов
«Айлендерс» на своем льду обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Островитяне одержали третью победу подряд.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал голевую передачу. Теперь у него 10 (0+10) очков в этом сезоне.
Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 47 очков в 47 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке — 50 очков в 50 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Форстер — 13 (Конекны, Джонсон), 14:14 — 0:1. Дюклер — 4 (Нельсон, Палмиери), 17:08 — 1:1. Хорват — 17 (Барзал, Романов), 18:03 — 2:1. Нельсон — 14 (Палмиери, Пелек), 33:56 — 3:1.
Вратари: Сорокин — Федотов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (6+13+8) — 30 (7+7+16).
Наши: Романов (23.41/0/+1) — Мичков (15.42/2/0).
25 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|49
|22
|27
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
|
Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|- : -
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -