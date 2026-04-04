Мичков забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для него этот гол стал 17-м в сезоне.

Теперь у 21-летнего россиянина 42 (17+25) очка в 75 играх.

Ворота «Айлендерс» в этом матче защищает российский голкипер Илья Сорокин.