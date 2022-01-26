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Сегодня, 06:10

«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» и потерпела 13-е поражение подряд

«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» и потерпела 13-е поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Ноа Добсон, Андерс Ли, Мэтью Барзал и Зак Паризе. У «Флайерз» забросили Клод Жиру, Джастин Браун и Джеральд Мэйхью.

«Филадельфия» потерпела 13-е поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: Жиру — 15 (Линдблом, Санхейм), 0:57 — 0:1. Дж. Браун — 3 (Аткинсон, ван Римсдайк), 12:48 — 0:2. Добсон — 6 (Хара, Пажо), 13:37 — 1:2. Ли — 11 (Барзал, Бэйли), 18:15 — 2:2. Барзал — 8 (бол., Паризе, Нельсон), 25:42 — 3:2. Мэйю — 2 (Лотон, Санхейм), 41:30 — 3:3. Паризе — 3 (Бовилье, Нельсон), 51:51 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Джонс (57:31).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (9+14+10) — 17 (8+4+5).

Наши: — - Проворов (28.39/0/+1).

26 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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НХЛ: расписание матчей 26 января: «Питтсбург» — «Аризона» и другие игры
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
 - : -
26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
26.01 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
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