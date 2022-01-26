«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» и потерпела 13-е поражение подряд

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Ноа Добсон, Андерс Ли, Мэтью Барзал и Зак Паризе. У «Флайерз» забросили Клод Жиру, Джастин Браун и Джеральд Мэйхью.

«Филадельфия» потерпела 13-е поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: Жиру — 15 (Линдблом, Санхейм), 0:57 — 0:1. Дж. Браун — 3 (Аткинсон, ван Римсдайк), 12:48 — 0:2. Добсон — 6 (Хара, Пажо), 13:37 — 1:2. Ли — 11 (Барзал, Бэйли), 18:15 — 2:2. Барзал — 8 (бол., Паризе, Нельсон), 25:42 — 3:2. Мэйю — 2 (Лотон, Санхейм), 41:30 — 3:3. Паризе — 3 (Бовилье, Нельсон), 51:51 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Джонс (57:31).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (9+14+10) — 17 (8+4+5).

Наши: — - Проворов (28.39/0/+1).

26 января. Нью-Йорк. UBS Arena.