«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» и потерпела 13-е поражение подряд
«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
В составе команды из Нью-Йорка отличились Ноа Добсон, Андерс Ли, Мэтью Барзал и Зак Паризе. У «Флайерз» забросили Клод Жиру, Джастин Браун и Джеральд Мэйхью.
«Филадельфия» потерпела 13-е поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
Голы: Жиру — 15 (Линдблом, Санхейм), 0:57 — 0:1. Дж. Браун — 3 (Аткинсон, ван Римсдайк), 12:48 — 0:2. Добсон — 6 (Хара, Пажо), 13:37 — 1:2. Ли — 11 (Барзал, Бэйли), 18:15 — 2:2. Барзал — 8 (бол., Паризе, Нельсон), 25:42 — 3:2. Мэйю — 2 (Лотон, Санхейм), 41:30 — 3:3. Паризе — 3 (Бовилье, Нельсон), 51:51 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Джонс (57:31).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (9+14+10) — 17 (8+4+5).
Наши: — - Проворов (28.39/0/+1).
26 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06