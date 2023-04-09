«Айлендерс» победили «Филадельфию», Сорокин в шестой раз сыграл на ноль

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 4:0.

Отличились Скотт Мэйфилд, Брок Нельсон, Самуэль Болдук и Хадсон Фашинг, вратарь Илья Сорокин отразил все 27 бросков и в шестой раз сыграл на ноль.

После этого матча «Айлендерс» с 91 очком занимают восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.