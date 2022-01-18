«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Сорокин отразил 26 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 4:1.

На шайбы Брока Нельсона, Кейси Сизикаса, Энтони Бовилье и Мэтта Мартина гости ответили точным броском Трэвиса Конекны. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 26 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 30 очками занимают 13-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 12-й строчке.