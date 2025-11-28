«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября

«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на «UBS Арена» в Нью-Йорке (США). Начало — в 00.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Айлендерс» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Филадельфия

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Айлендерс» набрали 28 очков в 24 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Флайерз» с 27 очками в 22 играх располагаются на 10-й строчке «Востока».