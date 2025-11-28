«Айлендерс» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября
«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на «UBS Арена» в Нью-Йорке (США). Начало — в 00.05 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Айлендерс» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Айлендерс» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
«Айлендерс» набрали 28 очков в 24 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Флайерз» с 27 очками в 22 играх располагаются на 10-й строчке «Востока».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|40
|22
|86
|2
|Питтсбург
|61
|31
|30
|75
|3
|Айлендерс
|63
|35
|28
|75
|4
|Коламбус
|61
|32
|29
|72
|5
|Вашингтон
|63
|31
|32
|69
|6
|Филадельфия
|61
|28
|33
|67
|7
|Нью-Джерси
|62
|31
|31
|64
|8
|Рейнджерс
|61
|24
|37
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|60
|38
|22
|80
|2
|Баффало
|62
|37
|25
|80
|3
|Детройт
|63
|35
|28
|77
|4
|Монреаль
|61
|33
|28
|76
|5
|Бостон
|61
|34
|27
|73
|6
|Оттава
|61
|30
|31
|69
|7
|Флорида
|63
|31
|32
|65
|8
|Торонто
|63
|27
|36
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|42
|19
|93
|2
|Даллас
|62
|38
|24
|86
|3
|Миннесота
|63
|37
|26
|84
|4
|Юта
|62
|33
|29
|70
|5
|Нэшвилл
|62
|28
|34
|64
|6
|Виннипег
|61
|25
|36
|60
|7
|Сент-Луис
|62
|24
|38
|57
|8
|Чикаго
|62
|23
|39
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|62
|35
|27
|73
|2
|Вегас
|63
|29
|34
|72
|3
|Эдмонтон
|63
|30
|33
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|60
|30
|30
|65
|6
|Лос-Анджелес
|61
|25
|36
|64
|7
|Калгари
|61
|24
|37
|55
|8
|Ванкувер
|62
|19
|43
|45
Результаты / календарь
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
|7.03
|03:00
|Детройт – Флорида
|1 : 3
|7.03
|04:00
|Даллас – Колорадо
|4 : 5 Б
|7.03
|04:30
|Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|7.03
|05:00
|Анахайм – Монреаль
|6 : 5 Б
|7.03
|05:00
|Эдмонтон – Каролина
|3 : 6
|7.03
|06:00
|Сан-Хосе – Сент-Луис
|2 : 3 ОТ
|7.03
|06:00
|Вегас – Миннесота
|2 : 4
|7.03
|20:30
|Бостон – Вашингтон
|- : -
|7.03
|23:00
|Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
