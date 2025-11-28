Хоккей
28 ноября 2025, 21:05

«Айлендерс» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Мичков (ХК «Филадельфия»).
Фото Getty Images

«Айлендерс» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на «UBS Арена» в Нью-Йорке (США). Начало — в 00.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Айлендерс» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 ноября, 00:05. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Филадельфия

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Айлендерс» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Айлендерс» набрали 28 очков в 24 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Флайерз» с 27 очками в 22 играх располагаются на 10-й строчке «Востока».

Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 40 22 86
2 Питтсбург 61 31 30 75
3 Айлендерс 63 35 28 75
4 Коламбус 61 32 29 72
5 Вашингтон 63 31 32 69
6 Филадельфия 61 28 33 67
7 Нью-Джерси 62 31 31 64
8 Рейнджерс 61 24 37 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 60 38 22 80
2 Баффало 62 37 25 80
3 Детройт 63 35 28 77
4 Монреаль 61 33 28 76
5 Бостон 61 34 27 73
6 Оттава 61 30 31 69
7 Флорида 63 31 32 65
8 Торонто 63 27 36 65
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 42 19 93
2 Даллас 62 38 24 86
3 Миннесота 63 37 26 84
4 Юта 62 33 29 70
5 Нэшвилл 62 28 34 64
6 Виннипег 61 25 36 60
7 Сент-Луис 62 24 38 57
8 Чикаго 62 23 39 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 62 35 27 73
2 Вегас 63 29 34 72
3 Эдмонтон 63 30 33 68
4 Сиэтл 61 29 32 67
5 Сан-Хосе 60 30 30 65
6 Лос-Анджелес 61 25 36 64
7 Калгари 61 24 37 55
8 Ванкувер 62 19 43 45
7.03 03:00 Детройт – Флорида 1 : 3
7.03 04:00 Даллас – Колорадо 4 : 5 Б
7.03 04:30 Чикаго – Ванкувер 3 : 6
7.03 05:00 Анахайм – Монреаль 6 : 5 Б
7.03 05:00 Эдмонтон – Каролина 3 : 6
7.03 06:00 Сан-Хосе – Сент-Луис 2 : 3 ОТ
7.03 06:00 Вегас – Миннесота 2 : 4
7.03 20:30 Бостон – Вашингтон - : -
7.03 23:00 Нью-Джерси – Рейнджерс - : -
Все результаты / календарь

