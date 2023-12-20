«Айлендерс» обыграли «Эдмонтон». Сорокин сделал 30 сэйвов

«Айлендерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 38 очков и поднялись на 6-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагается на 13-й строчке — 27 очков.