«Айлендерс» обыграл «Эдмонтон», Драйзайтль снова опередил Овечкина

«Айлендерс» победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 17 сэйвов после 19 бросков.

Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль провел 25-й гол в регулярном чемпионате и снова единолично возглавил список лучших снайперов сезона, у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 24 шайбы.

Драйзайтль также остается вторым в списке лучших бомбардиров регулярки — 52 очка в 32 играх, первое место у лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида — 53 очка после такого же количества матчей. На третьей позиции с 50 баллами за результативность в 33 играх идет Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 10 (бол., Беллоуз, Добсон), 16:40 — 1:0. Драйзайтль — 25 (Кит, Сиси), 20:31 — 1:1. Нерс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 37:13 — 1:2. Бовилье — 5 (Чарник, Джонстон), 42:23 — 2:2. Добсон — 5, 63:52 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Коскинен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (8+5+14+2) — 19 (6+11+2+0).

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1 января. Нью-Йорк. UBS Arena.